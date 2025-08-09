logo pulso
Mundo

Incendio forestal arde en Atenas; un muerto

Por EFE

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
Atenas, Grecia.- Al menos una persona ha muerto en un gran incendio forestal en el sureste de Atenas que está fuera de control y ha calcinado ya varias docenas de casas, informó el diario heleno Kathimerini.

El cuerpo sin vida de un hombre mayor fue hallado en la localidad de Togani, cerca de la ciudad de Kreatea, a 29 kilómetros al sureste del centro de la capital griega, precisó a la prensa local Visilis Vathrakoyannis, portavoz del Departamento de Bomberos, confirmando que el fuego fue la causa de la muerte del anciano.

La televisión mostró imágenes de la casa de ladrillo completamente destruida por las llamas donde fue encontrada la víctima.

Más de 190 bomberos, con 44 camiones, 7 helicópteros y 11 aviones cisterna luchan por contener las llamas de este incendio que se declaró por causas aún desconocidas a unos 35 kilómetros al sureste de Atenas y, atizado por fuertes ráfagas de viento, se expandió rápidamente, lo que obligó a evacuaciones masivas.

Actualmente, el frente tiene 7 kilómetros de longitud y está destruyendo viviendas, por lo que las autoridades están enviando mensajes a los residentes en zonas de riesgo para que abandonen sus hogares y se dirijan a lugares seguros, destacó Kathimerini.

Se prevé que los fuertes vientos huracanados continuarán complicando la labor de los bomberos en los próximos días.

