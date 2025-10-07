Illinois exige detener despliegue de GN

Chicago, Illinois.- Gobernantes de Illinois acudieron a los tribunales el lunes para impedir que el presidente Donald Trump envíe soldados de la Guardia Nacional a Chicago, intensificando un enfrentamiento entre estados gobernados por demócratas y el gobierno republicano durante un enérgico operativo migratorio en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos.

La impugnación jurídica surgió horas después de que una jueza bloqueara el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, como quiere Trump.

La demanda en Chicago también elevó lo que está en juego tras un fin de semana violento: las autoridades dijeron que una mujer fue herida de bala por un agente federal cuando vehículos de la Patrulla Fronteriza fueron acorralados por otros vehículos y embestidos.

El gobierno de Trump ha dicho que esas ciudades están devastadas por la guerra y son presas de la anarquía en medio de su represión contra la inmigración ilegal. Funcionarios en Illinois y Oregon dicen que la intervención militar es innecesaria y que la participación federal está inflamando la situación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La demanda alega que “estos avances en la ‘Guerra’ declarada hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos”.

“Donald Trump está usando a nuestros miembros del servicio como accesorios políticos y peones en su esfuerzo ilegal por militarizar las ciudades de nuestra nación”, declaró el gobernador de Illinois, JB Pritzker, de filiación demócrata.