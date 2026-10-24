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Sheinbaum y Campos se enfrentan por reunión en Ciudad Juárez

Sheinbaum reprochó a Campos el ingreso de agentes estadounidenses sin autorización federal en operativo conjunto.

Por El Universal

Octubre 24, 2026 07:27 a.m.
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Sheinbaum y Campos se enfrentan por reunión en Ciudad Juárez
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, reveló que en la reunión privada que el pasado 19 de septiembre sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a la entidad hubo gritos y reclamos por el caso de agentes de la CIA que participaron en un operativo con fuerzas de seguridad estatales en abril pasado.

      Confrontación entre Sheinbaum y Campos por ingreso de agentes CIA

      La reunión entre Sheinbaum y Campos tuvo lugar en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en un salón privado. En la misma, ambas intercambiaron reclamos del caso CIA, pero la gobernadora negó que hayan llegado a un acuerdo de "pacto político" para no investigarla.

      En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida por Latinus la noche del jueves 22 de octubre, la mandataria estatal describió el encuentro como una conversación "muy fuerte, muy tensa", con entre ocho y 10 minutos de gritos. "Nos levantamos la voz las dos", reconoció.

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      "Sí, nos levantamos la voz. Y las dos nos levantamos la voz porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente; pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas, en la más alta tribuna de este país, en la mañanera, se me acusó de traicionar a la patria", dijo la gobernadora.

      De acuerdo con el relato de Campos Galván, uno de los principales reclamos de Sheinbaum fue la entrada de agentes estadounidenses a territorio mexicano sin la autorización federal correspondiente. La gobernadora sostuvo que la Presidenta le reprochó haber permitido el ingreso de los extranjeros "por la puerta de atrás".

      Por su parte, la gobernadora reclamó las declaraciones en las que se cuestionó la legalidad de la colaboración con autoridades de Estados Unidos y que se le haya acusado del posible delito de traición a la patria.

      Campos recordó, además, que la Mandataria federal le reprochó haber utilizado expresiones como "la Presidenta de la muerte", para referirse a su gobierno, por lo que, dijo, le ofreció una disculpa.

      Reacciones y señalamientos tras la reunión

      La gobernadora aseguró que durante la conversación también cuestionó la falta de apoyo federal en materia de seguridad para la Sierra Tarahumara y lanzó señalamientos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, a quien acusó de presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque sin presentar públicamente pruebas que acrediten esa afirmación.

      Maru Campos también rechazó haber pactado con la presidenta Claudia Sheinbaum la detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui, a cambio de librarla de alguna investigación o posterior seguimiento penal.

      Si tiene pruebas, preséntelas: emplaza Montiel

      La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, rechazó en redes sociales las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de tener vínculos con el crimen organizado.

      La dirigente de Morena emplazó a la panista: "Si tiene pruebas de algún delito, preséntelas ante las autoridades competentes. No permitiré que señalamientos sin sustento ni calumnias pongan en duda mi trayectoria y honestidad". La morenista recibió este viernes el respaldo de los gobernadores emanados de su partido.

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