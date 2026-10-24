Salvia messii: nueva especie andina nombrada en honor a Lionel Messi

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El legado de Lionel Messi va más allá del terreno de juego. La trayectoria y el talento que ha demostrado en los más 22 años de carrera profesional, le han valido para marcar un antes y un después no solo en el futbol, sino, en la vida misma.

Descubrimiento de Salvia messii en los Andes peruanos

El pasado 2 de octubre, un grupo de investigadores estadounidenses publicaron el descubrimiento de Salvia messii, una planta originaria de los Andes peruanos que se convirtió en una especie más, de las que llevan el nombre del jugador del Inter Miami.

De hecho, en 2024, Guinness World Records reconoció a Messi como el jugador con más especies nombradas en su honor, con cinco. Y ahora, gracias a la Salvia messii, la cantidad ha incrementado a seis.

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Especies nombradas en honor a Lionel Messi

El primer animal en recibir el nombre del 10 argentino fue Liolaemus messii, la cual fue descubierta por primera vez en 2021 en las montañas de Salta, al noroeste de Argentina.

Este pequeño animal recibió el nombre del argentino desde antes de que la Albiceleste lograra coronarse en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Precisamente, meses después de la coronación en el Mundial, apareció Discinisca messii; un pequeño microorganismo que vivió aproximadamente 20 millones de años en las aguas que cubrían la Patagonia argentina.

En ese mismo 2023, apareció la araña Acanthogonatus messi, misma que fue descubierta en la Patagonia argentina; esta pertenece al grupo de las migalomorfas, que incluye arañas conocidas por vivir en madrigueras y refugios subterráneos.

La rareza de esta especie fue publicada en la revista Zoosystema, en donde los investigadores dedicaron la especie a Lionel Messi, debido a que, en ese año, había conseguido su séptimo Balón de Oro.

El Vultur messii fue un cóndor que habitó en territorio argentino hace más de 4.8 millones de años, y cuyo descubrimiento se dio en ese mismo año del 2023.

Dentro de las especies que están dedicadas al astro argentino está el hongo que se escondía en las selvas argentinas, Cercopemyces messii, así como Salvia messii, la flor que fue descubierta el pasado 2 de octubre. Sin lugar a dudas, el legado de Messi va más allá del balón.