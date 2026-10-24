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Ricky Martín responde a rumores sobre Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui y Ricky Martín han negado cualquier relación sentimental entre ellos.

Por El Universal

Octubre 24, 2026 08:39 a.m.
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Ricky Martín responde a rumores sobre Eduardo Verástegui
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El cantante Ricky Martin finalmente habló respecto a los rumores que lo vinculaban románticamente con el actor y activista Eduardo Verástegui.

      Hace poco, el actor fue cuestionado en el aeropuerto de la Ciudad de México y ahora es el cantante quien dio sus primeras declaraciones respecto al tema.

      En su momento, Verástegui negó el rumor y aseguró que su expareja y amiga Aracely Arámbula nunca había asegurado ni confirmado nada al respecto.

      Sin embargo, la periodista Ana María Alvarado afirmó que ella estuvo presente cuando la actriz aseguró que Ricky le había bajado a su entonces novio Verástegui.

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      A través de una historia en Instagram, Ricky Martin abordó la polémica de un supuesto romance en el pasado con Eduardo Verástegui.

      En dicha publicación, el intérprete de 50 años fue breve pero contundente, y dejó claro que, como no le queda de otra, se ríe de la situación.

      "Aquí riéndome porque no me queda de otra. Sólo para que estemos claros, yo nunca le he visto el pipí a Eduardo Verástegui, ni el pipí ni nada".

      En una segunda parte de su mensaje, aprovechó para mandar al lector a uno de sus videos, el de la canción llamada "Pikito pikito", lanzada hace unas horas.

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