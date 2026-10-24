Mexicano detenido por decapitar estatua en Quantico, Virginia

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos (EU) acusó a un migrante indocumentado mexicano de decapitar una de las estatuas del monumento conmemorativo de Iwo Jima en Quantico, Virginia.

Detalles confirmados

A través de un comunicado, dicho departamento a cargo de Markwayne Mullin señaló que el "acto bárbaro de vandalismo" ocurrió el pasado 21 de octubre, cuando un hombre, al que identificó como Miguel Alonso Maldonado Soriano, indocumentado mexicano, atacó con un mazo este monumento, "situado en las afueras de la base del Cuerpo de Marines de Quantico, y seguía dañando activamente la estatua cuando la policía del condado de Prince William llegó para detenerlo".

Maldonado, de 27 años de edad, fue acusado de un crimen grave de destrucción de la propiedad y de allanamiento con intención de causar daños materiales. El DHS indicó que el acusado cuenta con antecedentes penales, los cuales incluyen una detención en el condado de Stafford por allanamiento en 2022.

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Reacciones y contexto institucional

"Este odioso inmigrante ilegal atacó un monumento dedicado a nuestros valientes marines, decapitando una de las estatuas con un mazo", comentó en el comunicado el secretario de Seguridad Nacional.

Detalló que Maldonado Soriano era beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en la administración del expresidente estadounidense Barack Obama.

"La administración Obama le había concedido el DACA. Los delincuentes como este, que claramente odian a Estados Unidos, no tienen nada que hacer en nuestro país. No debemos permitir jamás que la historia de nuestra gran nación sea destrozada por inmigrantes ilegales que no tienen ningún respeto por nuestro país ni por nuestros valores. Este delincuente se enfrentará pronto a la justicia", afirmó Mullin.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EU, el migrante indocumentado mexicano entró de forma irregular en EU "en una fecha y lugar desconocidos en 1999". Fue incluido en el programa DACA en 2014 y consiguió una prórroga en 2024, bajo la administración de Joe Biden. Pero su beneficio expiró en agosto de este año porque el gobierno del mandatario federal norteamericano Donald Trump no lo renovó.

Cabe decir que el DHS no detalló qué pudo motivar a Maldonado con el fin de vandalizar el monumento.

"El sueño de este extranjero ilegal y delincuente se ha acabado: Maldonado Soriano faltó al respeto a nuestros valientes militares y vandalizó un hermoso monumento que rendía homenaje a su sacrificio. El presidente [Donald] Trump ha asegurado nuestra frontera y está deportando a los delincuentes ilegales que odian nuestro país y nuestros valores. Los demócratas socialistas quieren volver a las fronteras abiertas e inundar nuestras comunidades con extranjeros ilegales peligrosos y delincuentes", dijo en una declaración remitida a Fox News Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.