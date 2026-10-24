Sheinbaum: en INE no debe haber sombra de corrupción

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) "no debe haber ninguna sombra de corrupción", y pidió que se hagan las auditorías correspondientes para aclarar los señalamientos de corrupción.

Sheinbaum pide auditorías y transparencia en el INE

"Deben hacerse las auditorías que se deben hacer y no debe haber ni sombra de corrupción, en ningún lado del país, pero tampoco debe haberla en el INE", dijo la Mandataria.

La Presidenta rechazó hacer una defensa del INE, como los partidos de oposición lo hicieron en su momento, pero aclaró que, en la víspera del proceso electoral, "entre todas y todos tenemos que cuidar a la autoridad electoral".

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Agregó que "no es la defensa que se hizo del INE en el pasado, cuando salieron las marchas de 'el INE no se toca', que en realidad defendían intereses propios, no se trata de eso, pero entre todas y todos tenemos que cuidar al instituto electoral".

Decisión sobre renuncia de Guadalupe Taddei

Sobre los pedidos para que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presente su renuncia o separación al cargo, dijo que es una decisión que sólo ella puede tomar.

"Eso depende de ella. Yo sólo digo que no debe haber ninguna sombra de corrupción, que tienen que hacerse las auditorías que tengan que hacerse. Y ya, más allá de eso, depende (...) de cada quien", dijo.

"Creo que tiene que aclararse, transparentarse absolutamente todo y que no debe haber ninguna sombra, ningún sesgo, ni nada, ninguna sospecha de que hay corrupción en ninguna institución y menos en el INE, porque estamos entrando en un proceso electoral", destacó la Mandataria.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que su bancada no protegerá a ningún funcionario al que se le compruebe que haya violado la ley, pero "no me pronuncio yo por culparla o exculparla o pedirle la renuncia [a Taddei]".