Incertidumbre se cierne sobre Franja de Gaza

Tel Aviv, Israel.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, espera anunciar la liberación de todos los rehenes de Gaza “en los próximos días” mientras continúan las conversaciones indirectas con Hamás en Egipto el lunes sobre el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

En una breve declaración, Netanyahu dijo que envió una delegación a Egipto “para finalizar los detalles técnicos”, agregando que “nuestro objetivo es contener estas negociaciones a un plazo de unos pocos días”.

Pero Netanyahu señaló que no habrá una retirada total de Israel de Gaza, algo que Hamás ha exigido durante mucho tiempo. “(Los escépticos) me dijeron que es demasiado bueno para ser verdad. Es verdad. Y con la ayuda de Dios, sucederá muy pronto”, dijo.

El primer ministro habló después de que Hamás conoció algunos elementos del plan estadounidense. El presidente Donald Trump dio la bienvenida a la declaración de Hamás, pero el sábado advirtió que “deben actuar rápidamente o de lo contrario todo estará perdido”.

Trump también ordenó a Israel detener los bombardeos en Gaza. Algunos en Ciudad de Gaza informaron de una notable disminución de los ataques israelíes el sábado, aunque funcionarios del hospital dijeron que al menos 22 personas murieron, incluidas mujeres y niños.

El Ejército de Israel dijo que los líderes le instruyeron para prepararse para la primera fase del plan de Estados Unidos. Israel ha pasado a una posición únicamente defensiva en Gaza y no lanzará ataques, dijo un funcionario, que no estaba autorizado a hablar con la prensa de forma oficial.

Aun así, un ataque israelí en el barrio de Tuffah de Ciudad de Gaza mató al menos a 17 personas e hirió a otras 25, dijo el director del hospital Al-Ahli, Fadel Naim. “Los ataques continúan”, dijo Naim. El Ejército de Israel dijo que atacó a un miembro de Hamás y “lamenta cualquier daño causado a civiles no involucrados”.

De acuerdo con el plan, Hamás liberaría a los 48 rehenes restantes —de los cuales se cree que unos 20 seguirían vivos— en un plazo de tres días. También cederá el poder y se desarmará.

A cambio, Israel detendrá su ofensiva y se retirará de gran parte del territorio.