Adultos viven de la pepena

RIOVERDE.- Cada día más son más los adultos mayores que se suman al trabajo de la pepena para obtener recursos y sobrevivir.

Debido a la falta de un empleo muchos adultos mayores se dedican a recolectar botellas, cartón, aluminio, envases entre otro tipo de artículos.

Los adultos mayores madrugan desde las 5 de la mañana, con triciclo o bicicleta empiezan a recorrer las calles, busca algún artículo de reciclaje.

Luego de varias horas de trajinar, logran recolectar de 80 a 100 pesos diarios de lo que venden, si bien les va, lo que destinan para la compra de tortillas y frijoles, lo indispensable para sobrevivir.

Los adultos exponen su vida al no utilizar guantes para su autoprotección, por lo que resulta muy riesgoso este trabajo de la pepena.