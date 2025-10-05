logo pulso
Adultos viven de la pepena

Ante la falta de un empleo y un ingreso seguro

Por Carmen Hernández

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Adultos viven de la pepena

RIOVERDE.- Cada día más son más los adultos mayores que se suman al trabajo de la pepena para obtener recursos y sobrevivir. 

Debido a la falta de un empleo muchos adultos mayores se dedican a recolectar botellas, cartón, aluminio, envases entre otro tipo de artículos. 

Los adultos mayores madrugan desde las 5 de la mañana, con triciclo o bicicleta empiezan a recorrer las calles, busca algún artículo de reciclaje.  

Luego de varias horas de trajinar, logran recolectar de 80 a 100 pesos diarios de lo que venden, si bien les va, lo que destinan para la compra de tortillas y frijoles, lo indispensable para sobrevivir. 

Los adultos exponen su vida al no utilizar guantes para su autoprotección, por lo que resulta muy riesgoso este trabajo de la pepena.

