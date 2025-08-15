logo pulso
Indigentes de DC huyen de las redadas

Por AP

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Indigentes de DC huyen de las redadas

Washington.- Algunos indigentes del Distrito de Columbia estaban empacando sus pertenencias el jueves antes de las esperadas redadas para despejar los campamentos restantes alrededor de la capital de Estados Unidos, después de que fuerzas federales asumieran el control de la seguridad por orden del presidente Donald Trump.

Trump dijo esta semana que las personas sin hogar serían trasladadas lejos de la ciudad en su ofensiva contra el crimen. Sin embargo, los detalles del plan para hacerlo no están claros.

Cerca del Instituto de la Paz el jueves por la mañana, periodistas de The Associated Press vieron a una docena de indigentes empacando sus pertenencias. Los artículos no estaban siendo arrojados por la fuerza de las fuerzas del orden, pero una excavadora recogió los restos de los campamentos, depositándolos en la caja de un camión en marcha.

Voluntarios de algunas de las agencias de la ciudad ayudaban a los desamparados, y los defensores dijeron que esperaban que los agentes del orden se desplegaran por todo DC.

