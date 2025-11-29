Indultará Trump a Hernández

West Palm Beach, Florida.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó el viernes que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien en 2024 fue declarado culpable de cargos de tráfico de drogas y armas, y sentenciado a 45 años de prisión.

Trump explicó su decisión en redes sociales al publicar que “según muchas personas a las que respeto profundamente”, Hernández fue “tratado de manera muy dura e injusta”.

En marzo del año pasado, el exmandatario hondureño fue declarado culpable en un tribunal estadounidense de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Había cumplido dos mandatos como gobernante de la nación centroamericana de aproximadamente 10 millones de habitantes.

El expresidente hondureño ha estado apelando su condena y cumpliendo su sentencia en la penitenciaría federal de Hazelton, en Virginia Occidental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un abogado de Hernández, Renato C. Stabile, expresó su gratitud por las acciones de Trump.

“Se ha corregido una gran injusticia y tenemos muchas esperanzas para la futura asociación entre Estados Unidos y Honduras”, dijo Stabile.

“Gracias, presidente Trump, por asegurarse de que se hiciera justicia. Esperamos con ansias el regreso triunfal del presidente Hernández a Honduras”.

La publicación de Trump formó parte de un mensaje más amplio en el que el mandatario estadounidense manifestó su apoyo a Tito Asfura para la presidencia de Honduras, diciendo que Estados Unidos respaldaría al país si Asfura gana.

Pero si Asfura pierde las elecciones de este domingo, “Estados Unidos no tiraría el dinero a la basura, porque un líder equivocado sólo puede traer resultados catastróficos a un país, sin importar de qué país se trate”, añadió.

Trump ha enmarcado las elecciones de Honduras como una prueba para la democracia, y ha insinuado en una publicación separada en Truth Social que si Asfura pierde, el país podría seguir el camino de Venezuela y caer bajo la influencia del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump ha buscado aplicar presión sobre Maduro con una serie de ataques contra lanchas a las que acusa de transportar drogas, además de aumentar la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe con buques de guerra, incluido el portaaviones más avanzado de la Marina, el USS Gerald R. Ford.