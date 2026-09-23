UNAM reorganiza proceso de ingreso tras fallas en examen 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- La UNAM concentrará el diseño y la aplicación de sus exámenes de ingreso en la nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares para fortalecer el control de los procesos, explicó el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien afirmó que esta área asumirá las funciones de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y áreas que participaban por separado en la elaboración de las pruebas.

UNAM concentra diseño y aplicación de exámenes para fortalecer control

La reorganización fue publicada el 21 de septiembre en Gaceta UNAM y responde a las recomendaciones de la comisión de expertos que revisó el proceso de selección a licenciatura 2026-2027.

El acuerdo plantea definir responsabilidades y fortalecer la validación de los exámenes.

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"Concentrar en una sola área los aspectos más importantes del proceso de ingreso, o sea, el diseño del examen y la aplicación del examen. La DGAE pasa sus funciones directamente a esta nueva coordinación", señaló Lomelí en entrevista con medios.

Hasta ahora, las funciones relacionadas con el ingreso estaban distribuidas entre la DGAE y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (CEIDE).

La nueva área dirigirá los procesos de bachillerato y licenciatura, desde las convocatorias y la recepción de documentos hasta la integración de los exámenes y la entrega de resultados, establece el acuerdo.

Al preguntarle si la reorganización busca evitar irregularidades como las registradas en el proceso de ingreso, el rector explicó que la concentración permitirá conectar las distintas etapas y tener mayor control.

Comité Técnico Asesor de Evaluación asesorará decisiones clave sobre ingreso

A esa reorganización se suma el Comité Técnico Asesor de Evaluación, que deberá ser consultado antes de decisiones de alto impacto sobre el ingreso. Lo presidirá la persona titular de la Secretaría General y contará con ocho especialistas: cinco de la UNAM y tres externos.

Tendrá funciones de orientación, análisis y seguimiento, sin intervenir en los trámites ni en las decisiones operativas.

En la entrevista, Lomelí destacó la participación de este órgano en las decisiones sobre las futuras pruebas.

"Yo creo que también es muy importante destacar que se crea un consejo asesor que va a tener que dar su opinión y aprobar, de hecho, aspectos importantes como las modalidades del examen a futuro", expresó.

El rector de la máxima casa de estudios informó que todavía está por definir quién encabezará la nueva coordinación y prevé resolver el nombramiento entre hoy y mañana.

Además de las tareas de ingreso, la coordinación incorporará áreas de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa relacionadas con las becas. Lomelí sostuvo que reunir esos servicios permitirá agilizar los procesos.

"La DGAE pasa completa, pero pasan también algunas áreas de lo que era la CEIDE y de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, para que también se puedan manejar las becas desde esta nueva entidad, desde esta nueva dependencia, porque eso permite agilizar procesos", dijo.