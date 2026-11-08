Intensifica Rusia ataques a Ucrania con drones y misiles

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KIEV, Ucrania.- Ataques rusos con drones y misiles sacudieron Ucrania el sábado y causaron al menos nueve heridos, en un momento en que Kiev y Moscú se preparan para sostener nuevas conversaciones con Estados Unidos la próxima semana.

Negociadores de los tres países se reunirán el martes en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, para un diálogo que busca poner fin a la guerra. La nueva ronda de negociaciones será la cuarta impulsada por el gobierno de Donald Trump, tras la última en Ginebra en febrero.

Los gobiernos occidentales que respaldan la iniciativa de paz buscan una nueva fórmula para romper el estancamiento, al tiempo que reconocen que las cuestiones territoriales y de seguridad siguen sin resolverse.

Los misiles rusos que impactaron durante la noche en la capital ucraniana, Kiev, dañaron viviendas y locales comerciales, provocaron nuevos cortes de electricidad y agua, informaron las autoridades nacionales y municipales.

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Kateryna Korniichuk, de 64 años, estaba en casa con su nieta cuando un ataque impactó.

"La primera onda expansiva nos arrojó contra esa pared y luego contra la otra, porque estábamos en el pasillo. Es muy duro. Sin sueño, sin paz —nada. Los niños no están durmiendo, y nosotros tampoco", dijo a The Associated Press. "Yo soy mayor, puedo soportarlo, pero ¿qué han hecho mal los niños?"

Los ataques llevaron a las autoridades a cerrar el Puente del Norte de 816 metros (892 yardas) de longitud en Kiev, una ruta clave que conecta la ciudad con grandes zonas residenciales en la orilla oriental del río Dniéper.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que ya estaban en marcha los trabajos para reparar el Puente del Norte de la ciudad y que la presión del agua en Kiev se había estabilizado. Más temprano el sábado, había descrito la situación energética de la ciudad como "extremadamente difícil, lo que afecta a los sistemas de calefacción y abastecimiento de agua de la ciudad".

Zelenskyy arremete

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy indicó que Rusia se estaba preparando para las conversaciones trilaterales "lanzando andanada de misiles balísticos contra la infraestructura crítica de Ucrania".

Más tarde, dijo que Moscú estaba intensificando los ataques para aumentar la presión sobre Ucrania antes de las conversaciones en Abu Dabi.

"Rusia percibe la diplomacia a su manera peculiar: como una forma de agresión", escribió en una publicación en línea.