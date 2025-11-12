Investigan a Humala por presuntos crímenes

LIMA.- La Fiscalía de Perú informó que abrió una investigación formal contra el expresidente Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la década de 1990 cuando era oficial del Ejército y comandaba una base militar en la selva peruana.

Humala (2011-2016) y otros cuatro exmiembros de esa fuerza son investigados por la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en 1992 en la base militar Madre Mía, en la región de Huánuco.

La fiscal del caso, Marita Barreto, declaró que la investigación es compleja por lo que tiene un plazo de ocho meses para sus diligencias.

Humala está preso cumpliendo una condena de 15 años de cárcel, dictada en abril, por lavar fondos recibidos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para financiar sus campañas de 2006 y 2011. Su esposa Nadine Heredia, condenada por el mismo caso, permanece asilada en Brasil.

Según la investigación de la Fiscalía, Ollanta Humala habría conformado grupos de patrullaje a los que se les atribuyen los crímenes de lesa humanidad.

El caso incluye la tortura y asesinato de Edgardo Isla, cometido presuntamente por los subordinados de Humala, y la muerte de Nemer Acuña en junio de 1992. Los restos óseos de ambos fueron recuperados e identificados por la justicia.

Se investiga la desaparición de otras cuatro personas entre junio y septiembre de 1992.