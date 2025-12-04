Israel ataca a Hamás en Gaza

Jerusalén.- Israel lanzó un ataque aéreo contra un combatiente de Hamás en el sur de Gaza el miércoles por la noche, en represalia por un ataque previo en el que cinco soldados israelíes resultaron heridos.

El ataque fue la más reciente prueba para un frágil alto el fuego que se ha mantenido en su mayor parte desde principios de octubre, a pesar de las acusaciones de violaciones tanto por parte de Israel como de Hamás.

El grupo rebelde emitió un comunicado condenando el ataque, ocurrido en Jan Yunis.

Antes, también el miércoles, Israel recibió los restos del que podría ser uno de los últimos rehenes en Gaza y dijo que comenzaría a permitir que los palestinos abandonen el territorio devastado por la guerra a través de un paso fronterizo con Egipto.

Los restos encontrados por combatientes en el norte de Gaza fueron devueltos a Israel, donde serán examinados por expertos forenses. Los restos que los rebeldes entregaron el martes no coincidían con ninguno de los dos últimos rehenes en Gaza.

Según los términos del alto el fuego, el cruce de Rafah, que lleva mucho tiempo cerrado, se abrirá para realizar evacuaciones médicas y para los desplazamientos hacia y desde Gaza. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16,500 personas enfermas y heridas que necesitan abandonar el enclave para recibir atención médica.

Sin embargo, hasta el momento se ignora cuándo se abrirá el cruce fronterizo. Egipto quiere que los palestinos puedan regresar a Gaza a través del cruce y dice que solo se abrirá si se permite el movimiento en ambas direcciones. Israel afirma que los palestinos no podrán regresar a Gaza a través del cruce hasta que los restos de los últimos rehenes sean devueltos desde la Franja.

Presuntamente, una vez que los restos de los últimos rehenes sean devueltos e Israel libere más prisioneros palestinos a cambio, el plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos avanzará a las siguientes fases, que incluyen la creación de una fuerza internacional de estabilización, la formación de un gobierno palestino tecnocrático y el desarme de Hamás.

Los dos cuerpos de rehenes que aún están en Gaza son del israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak. Gvili fue un policía israelí que ayudó a personas a escapar del festival de música Nova durante el ataque del 7 de octubre y murió luchando en otro lugar. Sudthisak Rinthalak era un trabajador agrícola de Tailandia que trabajaba en el kibutz Be’eri, una de las comunidades más afectadas por el ataque.