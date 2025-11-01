Israel devuelve 30 cuerpos más

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel devolvió el viernes los cuerpos de 30 palestinos a las autoridades sanitarias en Gaza, completando un intercambio después de que los rebeldes entregaran los restos de dos rehenes, en una señal de que el tenso acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás avanza.

El paulatino avance se produjo a pesar de los ataques israelíes sobre Gaza esta semana, en los que murieron más de 100 personas tras la muerte de un soldado israelí.

La Cruz Roja actuó como intermediaria en la transferencia de los cuerpos. La devolución de los restos palestinos fue confirmada por un médico del Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, donde los trabajadores sanitarios intentaron identificarlos.

En fotografías se pudieron ver los restos, metidos en bolsas blancas para cadáveres, dispuestos en filas dentro del recinto del hospital. Las autoridades sanitarias han tenido dificultades para identificar los cadáveres sin acceso a kits de ADN.

La entrega eleva a 225 el número de cuerpos palestinos devueltos por Israel, de los cuales solo 75 han sido identificados por las familias, según el Ministerio de Salud de Gaza.

No se sabe si las personas cuyos restos fueron devueltos fueron asesinadas en Israel durante el ataque del 7 de octubre de 2023, si murieron mientras estaban detenidas por las fuerzas israelíes o si fueron recuperadas en Gaza por soldados durante la guerra.

En Israel, la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, confirmó el jueves por la noche que los restos entregados por rebeldes palestinos eran los de Sahar Baruch y Amiram Cooper, ambos tomados como rehenes durante el ataque de 2023.

Hamás ha devuelto hasta ahora los restos de 17 rehenes desde el inicio del alto el fuego, y quedan 11 más en Gaza, que serán entregados según los términos del acuerdo.

El viernes, un pequeño grupo de israelíes se reunió en el sitio conocido como Plaza de los Rehenes, rezando juntos por el regreso de los rehenes muertos que aún se encuentran en Gaza.

“No podemos rendirnos hasta que todos, todos los cuerpos, estén aquí”, dijo Rimona Velner, una residente de Tel Aviv que se unió a la manifestación. “Es muy importante para las familias y para nosotros... cerrar este círculo.”