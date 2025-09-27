Israel mata a 9 personas en la capital yemení

Aden, Yemen.- Ataques israelíes mataron al menos a nueve personas en la capital de Yemen, Saná, controlado por los hutíes, dijeron los rebeldes, en el último episodio de una escalada de enfrentamientos entre Israel y los insurgentes, que cuentan con el respaldo de Irán, debido a la guerra en Gaza.

El operativo se produjo un día después de que un dron lanzado por los hutíes hirió a 22 en Eilat, una ciudad del sur de Israel, una rara incursión más allá de las defensas antiaéreas de Israel.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la mitad norte de Yemen, en manos de los hutíes e incluye a Saná, entre los fallecidos había cuatro menores, dos mujeres y tres ancianos. Funcionarios rebeldes indicaron que los heridos incluían 59 niños, 35 mujeres y 80 personas mayores.

Los médicos seguían buscando víctimas que se creían atrapadas bajo los escombros, agregaron los rebeldes, apuntando que la cifra de víctimas podría aumentar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ejército de Israel dijo el pasado jueves que lanzó ataques en Yemen, con decenas de aviones apuntando a cuarteles generales de los mandos militares hutíes, campamentos militares e instalaciones de seguridad e inteligencia.

Según residentes en Saná, uno de los ataques alcanzó un edificio en una zona densamente poblada de la ciudad donde se creía que estaba un líder hutí.