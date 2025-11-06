logo pulso
Jeanine Áñez saldrá hoy de prisión

Por EFE

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Jeanine Áñez saldrá hoy de prisión

La Paz, Bolivia.- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez agradeció este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por escuchar una “verdad que es pública” sobre la crisis de 2019, después de que el alto juzgado decidiera anular su condena a 10 años de cárcel y disponer su libertad después de cuatro años y ocho meses.

Este miércoles, el TSJ informó que anuló la condena de Áñez, dispuso su “absolución” y ordenó su “inmediata libertad” por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

“Agradezco al Tribunal Supremo de Justicia por haber escuchado mi verdad, la verdad que es pública y de todos”, escribió Áñez (2019-2020) en sus redes sociales.

La exmandataria transitoria confirmó que este jueves a las 10:00 hora local (14:00 GMT) saldrá de la prisión en La Paz donde estuvo recluida desde marzo de 2021.

“Siento profunda emoción de abrazar mi libertad con mis hijos, mi familia, mis abogados y quienes no me abandonaron nunca. Y mi gratitud eterna a Dios que me acompañó en esta injusticia terrible que hoy, finalmente acabó”, añadió la expresidenta Áñez.

