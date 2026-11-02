Fiscalía de Sonora asegura dos tigres de Bengala en Magdalena

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MAGDALENA DE KINO, Son., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- En un cateo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fueron asegurados dos ejemplares de tigre de Bengala, tres vehículos, diversos envoltorios con metanfetamina y un inmueble ubicado en la colonia "El Polvorín Dos", en Magdalena de Kino, Sonora.

Detalles confirmados

La diligencia se llevó a cabo de las 14:24 a las 15:57 horas, en un domicilio localizado en la calle Enrique Woolfolk entre Caracas y Comisión Federal, este 31 de octubre de 2026.

Durante el cateo, que tuvo resultado positivo, se aseguró un vehículo Volkswagen Bora, modelo 2010, color blanco, con blindaje y placas del estado de Sonora, en cuyo interior fueron localizados nueve envoltorios de metanfetamina.

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Se aseguró además un Nissan Altima, modelo 2013, color azul, con placa de Sonora, donde se encontraron tres envoltorios con una sustancia de características similares.

De igual manera, fue localizado y asegurado un Ford EcoSport, modelo 2006, color café, con placas del estado de Sinaloa, en cuyo interior se encontraron ocho envoltorios de metanfetamina.

De acuerdo con la información consultada durante la intervención ninguno de los tres vehículos cuentan con reporte de robo.

Acciones de la autoridad

Adicionalmente, se aseguró documentación diversa, así como dos ejemplares de tigre de Bengala, cuya atención, resguardo y traslado quedaron a cargo de personal de la Profepa, con el acompañamiento de dos médicos veterinarios del Centro Ecológico de Hermosillo.

Los ejemplares fueron trasladados a dicho centro para su resguardo especializado, con la custodia de una unidad de la Semar y otra de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

El domicilio intervenido quedó formalmente asegurado como parte de las acciones de investigación relacionadas con hechos que podrían constituir delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como aquellos que pudieran derivarse del análisis de los indicios y de las condiciones en que se encontraban los ejemplares de vida silvestre.

La Fiscalía de Sonora informó que continuará con las investigaciones conforme a derecho, en coordinación con las autoridades competentes, para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que legalmente correspondan, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.