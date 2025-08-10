La policía arresta a 466 en Londres

Londres, Ing.- La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) efectuó un total de 466 detenciones tras una manifestación este sábado en la plaza del Parlamento británico a favor del grupo propalestino Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.

“A las 21:00 hora británica (20:00 GMT), 466 personas fueron arrestadas por mostrar apoyo a Palestine Actions”, confirmó la Met Police en la red social X, que señaló ocho detenciones adicionales por otros delitos, cinco de ellos por ataques a agentes policiales, aunque sin gravedad.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como “organización terrorista” en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.

Pese a ello, entre 500 y 600 personas -según la Met- se congregaron este sábado al mediodía frente al Parlamento, convocados por la asociación Defend Our Juries, con carteles en los que se podía leer ‘Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action’, de acuerdo con fotografías publicadas en redes sociales. “En un acto colectivo de resistencia, la gente está arriesgando su libertad por nuestros derechos civiles y por el pueblo palestino”, escribió Defend Our Juries en X.

En paralelo a la protesta en la plaza del Parlamento, desde la plaza de Russell, junto al Museo Británico, partió con cientos de miles de participantes -según los organizadores, Palestine Solidarity Campaign- la llamada Marcha Nacional por Palestina en dirección a Downing Street, lugar de la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.