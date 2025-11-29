La reconciliación de los cristianos, pide León XIV

Iznik, Turquía.- El papa León XIV viajó este viernes a Iznik para conmemorar los 1,700 años del Primer Concilio de Nicea, desde donde pidió la reconciliación de los cristianos “en una época dramática en muchos aspectos”, durante su primer viaje internacional a Turquía.

León XIV viajó en helicóptero a esta ciudad, convertida en centro de peregrinación para los cristianos y donde en el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico de la Cristiandad.

En esa fecha, más de 300 obispos convocados por el emperador romano Constantino y llegados de todas partes se reunieron para poner fin a sus diferencias y poner las bases para el dogma de la divinidad de Jesús: un momento histórico de unión al que siguieron siglos de cismas.

“En una época dramática en muchos aspectos, en la que las personas se ven sometidas a innumerables amenazas a su propia dignidad, el 1,700 aniversario del Primer Concilio de Nicea es una valiosa ocasión para preguntarnos quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres de hoy, quién es para cada uno de nosotros”, dijo el papa.

Desde la plataforma colocada en la zona arqueológica donde hace años se descubrieron los restos de la basílica de San Neófito, construida donde se cree se celebró el Concilio, el pontífice agregó: “Todos estamos invitados a superar el escándalo de las divisiones que, lamentablemente, aún existen y a alimentar el deseo de unidad por el que el Señor Jesús rezó y dio su vida”

“Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo, que es anuncio de esperanza para todos, mensaje de paz y de fraternidad universal que trasciende las fronteras de nuestras comunidades y naciones”, dijo el papa.