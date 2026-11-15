Lamenta el papa violencia en Perú

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Chiclayo, Perú.- El papa León XIV oró el sábado por el fin de la violencia que azota Perú, al abordar una de las preocupaciones más apremiantes de su patria adoptiva en visitas a la que fue su catedral ya una comunidad remota de su antigua diócesis.

En la catedral de Chiclayo, León encomendó su pontificado a la Virgen María en una ceremonia especial antes de viajar a Santa Cruz de Succhabamba, enclavada en frondosas montañas verdes cerca de los límites de la diócesis.

El pontífice católico viajó en helicóptero a la localidad, a 150 kilómetros del centro de Chiclayo y a 2,035 metros sobre el nivel del mar. El trayecto reflejó su convicción de que los pastores deben llegar a las periferias para atender a sus rebaños.

León, antes Robert Prevost, es muy querido en la región por aventurarse más allá de la sacristía para servir a comunidades pobres y apartadas. Como obispo, él mismo hacía el difícil recorrido hasta Santa Cruz de Succabamba en su camioneta.

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El reverendo Kevin Noriega, quien supervisa los servicios pastorales, comentó antes de la misa que todos conocen el amor del papa por los autos, y que el pontífice conducía a todas partes.

Antes de partir, León encabezó una oración especial en la Catedral de Santa María en Chiclayo, donde fue obispo de 2014 a 2023. Habló de la "oscuridad" que envuelve a Perú, en referencia al aumento de la delincuencia en medio de la inestabilidad política.

La tasa de homicidios casi se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 5.8 a 10.7 por cada 100,000 personas. Las denuncias de extorsión aumentaron de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

"Nos sentimos amenazados por la incertidumbre de la violencia que se generaliza, por el sufrimiento indecible que sigue golpeando a tantos hermanos", dijo León en la catedral. "Pero a pesar de esa oscuridad, que muchas veces ofusca nuestra esperanza y debilita nuestra confianza, el don de Dios sigue resplandeciendo ante nuestros ojos".

En Santa Cruz de Succhabamba, León volvió a referirse al impacto de la violencia en los fieles. Reconoció la tentación de responder a la injusticia con violencia, pero instó a una respuesta distinta.

"El egoísmo, la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia al denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando para que se realicen los cambios necesarios", afirmó.