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JIUQUAN, China.- China lanzó el miércoles la nave espacial Shenzhou 24 con tres astronautas a bordo, dos chinos y un pakistaní que será el primer extranjero en ser enviado a su estación espacial.

El astronauta paquistaní Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, forma parte de la misión junto a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51 años, y Wu Yi, de 39.

El lanzamiento, realizado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, es el primer vuelo conjunto que involucra a astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China.

Un gran número de personas midieron horas antes a una ceremonia de despedida, durante la cual muchos levantaron sus teléfonos para captar el momento.

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La tripulación llevará a cabo más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante su misión, informó previamente la agencia noticiosa oficial china Xinhua. Ali realizará un experimento con cianobacterias fotosintéticas durante su misión de corta duración antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 23, indicó la agencia.