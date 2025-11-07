León XIV recibe al presidente palestino

Roma, Ita.- El papa León XIV y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, coincidieron en la reunión que mantuvieron en el Vaticano en la urgencia “de prestar ayuda a la población civil de Gaza y poner fin al conflicto, persiguiendo la perspectiva de la solución de los dos Estados”.

Así informó el Vaticano en una escueta nota y añadió que la audiencia se produjo con motivo del décimo aniversario del Acuerdo Global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina.

La Santa Sede reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2015 mediante un acuerdo bilateral y ha apoyado desde siempre la solución de “dos Estados” para conseguir la paz, pero reconociendo a Jerusalén con un estatuto especial para garantizar la libertad religiosa.

El presidente palestino llegó a Roma, en una visita oficial de tres días en la que mantendrá reuniones con el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni.

Justo después de su llegada a Roma, el presidente palestino visitó Santa María la Mayor para un momento de reflexión ante la tumba del papa Francisco. “Vine a ver al Papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y el pueblo palestino”.