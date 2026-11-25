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BOGOTÁ.- Presuntos delincuentes armados mantenían el martes a por lo menos 20 personas como rehenes en un supermercado de la turística ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia, mientras las autoridades rodeaban el lugar con agentes especiales.

La policía aseguró en X que fueron liberados por ahora 10 personas e indicó que trabajaban para "proteger a los ciudadanos que aún permanecen en el establecimiento comercial y lograr su liberación en condiciones seguras".

Videos divulgados por la prensa local mostraron a través de los vidrios del supermercado de la cadena "Éxito" en el barrio La Castellana a un hombre vestido de negro que parece sostener en sus manos un arma, mientras varias personas permanecen sentadas de espaldas, como si estuvieran retenidas.

Horas antes, el presidente Abelardo de la Espriella, de perfil conservador, declaró que "delincuentes comunes" retuvieron a "30 personas" y que habían sido liberadas cinco mujeres mayores.

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Ni el mandatario ni otras autoridades han divulgado la identidad de las personas retenidas ni sus edades.