Liberan en Nigeria a 38 secuestrados

Por EFE

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Liberan en Nigeria a 38 secuestrados

Lagos, Nigeria.- Los 38 feligreses secuestrados el martes pasado por hombres armados en la Iglesia Apostólica de Cristo (CAC), en la ciudad de Eruku, en Nigeria, fueron liberados, según informaron las autoridades del estado Kwara.

“Tras muchos días de arduo trabajo por parte de las fuerzas de seguridad y representantes del gobierno, su excelencia, el gobernador Abdul Razaq, se complace en anunciar la liberación de 38 personas secuestradas recientemente en un ataque a la CAC en Eruku”, afirmó el portavoz del Gobierno estatal, Rafiu Ajakaiye, en un comunicado divulgado este domingo a última hora.

El ataque ocurrió cuando el centro religioso celebraba una misa, durante la cual individuos armados ingresaron disparando y mataron al menos a dos personas antes de raptar a los sobrevivientes, incluido el sacerdote.

Las incursiones de bandas armadas en Nigeria se intensificaron la semana pasada, cuando el lunes también secuestraron a 25 niñas de un colegio internado en el estado de Kebbi y el viernes a 303 estudiantes y 12 profesores de la Escuela Católica St. Mary’s, en el estado de Níger, en el norte del país.

Al menos 50 alumnos del internado católico lograron escapar por sus propios medios entre el viernes y el sábado, pero 253 menores y los docentes permanecen cautivos.

