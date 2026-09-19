Lluvias en Vietnam provocan 4 muertos

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Hanoi, Vietnam.- Al menos cuatro personas murieron después de que las fuertes lluvias provocaron inundaciones y tamaños de tierra en el norte y el centro de Vietnam.

Grandes zonas siguen inundadas, aunque la lluvia que ha caído en la región desde el lunes se detuvo el jueves por la tarde. El agua continuaba cubriendo caminos y zonas bajas, lo que interrumpió el tráfico y la vida cotidiana.

Vietnam figura entre los países más vulnerables al clima y es propenso a las inundaciones, con una extensa costa expuesta a tifones, y grandes poblaciones que viven en zonas bajas y ciudades costeras. Riesgos climáticos como el aumento del nivel del mar y lluvias más extremas agravan estas vulnerabilidades.

Los medios estatales informaron el viernes que las autoridades en Hanoi encontraron el cuerpo de un estudiante universitario que estaba desaparecido desde el jueves. Su cuerpo fue hallado en la entrada de un sistema de drenaje que conduce hacia un río en el suroeste de la ciudad.

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Otras tres personas murieron por un deslizamiento de tierra en la zona de Da Bac, en la provincia mayormente rural de Phu Tho, al noroeste de Hanoi, el jueves por la noche.