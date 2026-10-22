Los estudiantes toman las calles ahora en Grecia

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Atenas, Grecia.- Miles de estudiantes universitarios, escolares y maestros salieron este miércoles a las calles de las principales ciudades de Grecia para denunciar la precariedad de la educación pública y los altos precios de los alquileres de la vivienda, así como de alimentos y productos básicos.

Más de 10,000 personas, según la Policía, se manifestaron pacíficamente en el centro de Atenas, en el marco de la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato de docentes de primaria, DOE, para exigir mejores salarios y denunciar "las decenas de miles de vacantes" en las escuelas que implican "la pérdida de cientos de horas lectivas" para los alumnos.

"La situación que vivimos a diario en nuestras escuelas ya no es simplemente distópica, sino que se ha vuelto insoportable", dice a EFE en la protesta Anna Karlafti, docente de primaria que lleva los últimos 21 años ejerciendo en Atenas. "Las escuelas se están desmoronando con yesos y pedazos de techo que caen sobre los niños, falta de personal y miles de vacantes", dice.

Durante la movilización, los estudiantes mostraron además su solidaridad con los universitarios de Francia que llevan días protestando por razones similares.

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A las movilizaciones en más de 50 ciudades griegas este miércoles se unió también el principal sindicato del sector público, ADEDY, y de profesores de secundaria, OLME, que convocaron paros de varias horas para participar en dichas marchas.

"No nos alcanza el dinero para sobrevivir; los precios del supermercado han alcanzado niveles inéditos; los alquileres son demasiado altos y nuestros sueldos son lamentables" dice a EFE Irini, una maestra de primaria de 35 años.

Los docentes reclaman un aumento salarial del 20 % y ayudas para el acceso a la vivienda a quienes reciben plaza en otras ciudades, especialmente en zonas turísticas con precios tensionados.

Según recalca DOE en su convocatoria de huelga, casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros.

Mientras, los estudiantes, que la víspera realizaron una acampada frente al Parlamento y ayer se sumaron a las movilizaciones, piden tener acceso a una vivienda digna, una necesidad especialmente acuciante para aquellos que deben abandonar el hogar familiar para poder estudiar.