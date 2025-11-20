Lula y Guterres piden un acuerdo climático

Belém, Brasil.- Dos poderosos actores globales presionaron a los negociadores para que alcanzaran compromisos en las conversaciones climáticas de las Naciones Unidas en Belém, Brasil, donde está por cumplirse un plazo autoimpuesto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva llegaron a la COP30 para participar en las conversaciones. El programa tentativo de Lula incluía reuniones con negociadores de la Unión Europea, naciones emergentes de América Latina, Medio Oriente y Asia, así como con pequeñas naciones insulares y países africanos afectados.

“La llegada del presidente Lula y Antonio Guterres es extremadamente significativa y sugiere que los anfitriones piensan que deberíamos aprobar hoy algún tipo de acuerdo”, indicó Mohamed Adow, de la organización ambiental keniana Power Shift Africa. “No suele ocurrir que el presidente participe en las conversaciones a mitad de la segunda semana sin tener algo que mostrar”.

Aunque se prevé que las conversaciones continúen al menos hasta el viernes, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, dio a los negociadores hasta el miércoles para tomar una decisión sobre los temas interconectados que fueron excluidos inicialmente de la agenda oficial.

