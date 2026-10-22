Macron rechaza dichos "estúpidos" de Trump y otros

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París, Fra.- El presidente francés Emmanuel Macron culpó el miércoles a "líderes extranjeros", incluidos los que están "al otro lado del Atlántico", de intentar aprovechar el tenso clima social de Francia para su propia agenda política.

Las protestas por el vertiginoso aumento del costo de vida han derivado en disturbios generalizados y saqueos en Francia.

El presidente estadounidense Donald Trump ha utilizado la violencia para movilizar a sus simpatizantes políticos, al hacer afirmaciones sin fundamento de que los migrantes musulmanes son responsables de los disturbios, e instar a Emmanuel Macron a "¡cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!".

Macron respondió al señalar que "ha habido manipulación extranjera de la información tras" los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasado.

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"Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros", manifestó el francés.

Cuando un reportero le preguntó si se refería a Trump, Macron contestó: "Entre otros".

"La realidad es que todas las personas que están hablando mal de nuestro país en este momento son personas que no aman nuestro país", expresó Macron. "Así que esas personas realmente me molestan".

Macron habló en Qatar al final de una gira por proveedores de energía del golfo Pérsico, donde acordó obtener 100.000 toneladas métricas adicionales de diésel al mes de Emiratos Árabes Unidos, con otras 100.000 toneladas por confirmarse en Baréin.