Marcha Orgullo LGBTQ+ en Serbia

La marcha del Orgullo LGBTQ+ realizada el sábado en la capital de Serbia condenó la violencia policial contra los manifestantes antigubernamentales, al tiempo que apoyaba a los estudiantes universitarios que organizaron las protestas contra el presidente populista Aleksandar Vucic. Los organizadores dijeron que el evento en Belgrado fue una protesta, sin características de festival. En su lugar, los participantes mantuvieron el respetuoso silencio que ha marcado los últimos diez meses de persistentes manifestaciones lideradas por estudiantes que desafían a Vucic.

Una de las pancartas en la reunión en el centro de Belgrado decía “¡Gays contra el estado policial!” mientras que otra utilizaba el llamado de “¡Aumenta la presión!” del movimiento liderado por estudiantes que ha reunido a cientos de miles de personas contra Vucic.

“No podemos cerrar los ojos ante lo que sucede en nuestro país”, dijeron los organizadores de la marcha en un comunicado. Mencionaron la frecuente brutalidad policial y el encarcelamiento de manifestantes. “El Orgullo (LGBTQ+) no contribuirá a crear una apariencia de normalidad”.