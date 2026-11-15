Marchan portugueses por acceso a vivienda

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Lisboa, Portugal.- Decenas de miles de personas marcharon el sábado en más de 30 ciudades y localidades de Portugal, en la mayor protesta hasta ahora contra el fuerte aumento de los precios de la vivienda, que, según se quejan muchos, ha puesto la compra o el alquiler de una casa fuera de su alcance.

La crisis de la vivienda ha provocado semanas de manifestaciones. Algunos activistas han acampado en las principales plazas del centro de la capital Lisboa y Oporto, las dos ciudades más grandes del país. Agentes antidisturbios con perros han disuelto algunas de las protestas, lo que ha generado crítica de tácticas de mano dura.

Las manifestaciones se inspiraron en las protestas que comenzaron el mes pasado en la vecina España por preocupaciones similares sobre la vivienda. Se producen en medio de una amplia inconformidad social en toda Europa este otoño.

Las protestas del sábado en Portugal se realizaron bajo el lema: "No dejaremos que nos roben nuestro derecho a la vivienda". Los participantes iban desde adolescentes hasta jubilados. La marcha de Lisboa estuvo marcada por tambores, música y cánticos mientras los manifestantes llevaban grandes carteles y banderas.

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Los activistas quieren que se establezcan topes a los aumentos del alquiler, una mayor protección legal para los inquilinos frente a los desalojos y más vivienda asequible.