Marchan seguidores de N. Maduro en Venezuela

CARACAS.- Con banderas de su país, los seguidores del gobierno venezolano marcharon el martes por las calles del suroeste de Caracas en apoyo al presidente Nicolás Maduro y para recordar las gestas independentistas del siglo XIX en medio de tensiones con Estados Unidos , país al que Venezuela señala de planear un ataque militar para provocar un cambio de régimen en el país sudamericano.

“Nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palma de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga”, dijo Maduro, vestido con traje camuflado, en la Academia Militar de Venezuela, luego de incorporarse en el último tramo de la llamada movilización “cívico, militar y policial”.

“Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, agregó.

La marcha se produjo en momentos de crecientes tensiones tras el despliegue desde septiembre de fuerzas militares estadounidenses que ejecutan una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales del Caribe y el océano Pacífico, incluidas varias embarcaciones que, afirman, partieron de Venezuela. Al menos 80 personas han muerto.

La administración del presidente Donald Trump dice que el despliegue naval busca combatir las amenazas de los cárteles de drogas latinoamericanos. Maduro, describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y de un esfuerzo por derrocarlo.

La caminata, tenía como propósito reafirmar el “espíritu antiimperialista” de la llamada “Revolución Bolivariana”, el proyecto político ideado por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez.