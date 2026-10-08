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Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026

La Academia Sueca reconoció a la escritora canadiense

Por Pulso Online

Octubre 08, 2026 07:46 a.m.
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Anne Carson gana el Nobel de Literatura 2026
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      La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, anunció este jueves 8 de octubre la Academia Sueca.

      La institución destacó la originalidad de su obra y su capacidad para dialogar con la tradición clásica y crear nuevas formas para la literatura contemporánea.

      El anuncio se efectuó en Estocolmo a las 13:00 horas, equivalentes a las 5:00 de la mañana en el centro de México, incluida San Luis Potosí.

      Nacida en Toronto y de 76 años, Carson desarrolla una escritura que combina poesía, ensayo, narrativa y traducción, con una marcada influencia de la literatura griega y romana. Entre sus títulos figuran Eros the BittersweetAutobiography of Red y Men in the Off Hours.

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      La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, informó que habló por teléfono con la autora pocos minutos antes de comunicar públicamente el fallo. Carson se encontraba en Islandia y recibió la noticia con sorpresa y alegría, según relató Carlberg.

      El reconocimiento está dotado con 12 millones de coronas suecas, aproximadamente 1.2 millones de dólares. Carson sucede al escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura en 2025.

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