logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Mata a nueve ataque ruso a Kiev

Por AP

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Mata a nueve ataque ruso a Kiev
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Rusia lanzó una intensa andanada de misiles balísticos y drones durante la noche del viernes y la madrugada del sábado y dejó al menos a nueve fallecidos y 33 civiles heridos en la capital ucraniana, Kiev, según las autoridades ucranianas.

      Los ataques se produjeron dos días después de una importante ofensiva rusa con al menos a 10 muertos y más de 50 heridos en toda Ucrania, en un momento en que el Kremlin trata aparentemente de aprovechar la importante escasez de defensas occidentales contra misiles balísticos que padece Kiev. El incesante ciclo de ataques reduce la posibilidad de alcanzar una solución diplomática a la invasión rusa de su vecino que comenzó hace más de cuatro.

      Un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi resultó dañado por la caída de escombros y se registró un incendio. Los rescatistas evacuaron a 35 personas de los pisos superiores del inmueble y dos personas murieron, con ocho heridos reportados, incluidos dos niños, según el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

      En el distrito de Darnytskyi de la capital, siete personas perdieron y otras 14 sufrieron lesiones luego que el ataque provocara incendios, daños en casas y vehículos y en un edificio administrativo y no residencial, informaron los servicios de emergencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar
      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      SLP

      El Universal

      Pentágono considera ataques intensos a infraestructura energética para forzar acuerdos

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta
      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      SLP

      EFE

      El presidente del Gobierno español pide a Bruselas una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria

      EU reconoce captura de líder del CJNG
      EU reconoce captura de líder del CJNG

      EU reconoce captura de líder del CJNG

      SLP

      El Universal

      El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación entre ambos países

      Acuerda Hamás deponer armas
      Acuerda Hamás deponer armas

      Acuerda Hamás deponer armas

      SLP

      AP

      El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones y retire sus tropas