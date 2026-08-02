Mata a nueve ataque ruso a Kiev

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Rusia lanzó una intensa andanada de misiles balísticos y drones durante la noche del viernes y la madrugada del sábado y dejó al menos a nueve fallecidos y 33 civiles heridos en la capital ucraniana, Kiev, según las autoridades ucranianas.

Los ataques se produjeron dos días después de una importante ofensiva rusa con al menos a 10 muertos y más de 50 heridos en toda Ucrania, en un momento en que el Kremlin trata aparentemente de aprovechar la importante escasez de defensas occidentales contra misiles balísticos que padece Kiev. El incesante ciclo de ataques reduce la posibilidad de alcanzar una solución diplomática a la invasión rusa de su vecino que comenzó hace más de cuatro.

Un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi resultó dañado por la caída de escombros y se registró un incendio. Los rescatistas evacuaron a 35 personas de los pisos superiores del inmueble y dos personas murieron, con ocho heridos reportados, incluidos dos niños, según el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

En el distrito de Darnytskyi de la capital, siete personas perdieron y otras 14 sufrieron lesiones luego que el ataque provocara incendios, daños en casas y vehículos y en un edificio administrativo y no residencial, informaron los servicios de emergencia.

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