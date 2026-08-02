Mata a nueve ataque ruso a Kiev
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Rusia lanzó una intensa andanada de misiles balísticos y drones durante la noche del viernes y la madrugada del sábado y dejó al menos a nueve fallecidos y 33 civiles heridos en la capital ucraniana, Kiev, según las autoridades ucranianas.
Los ataques se produjeron dos días después de una importante ofensiva rusa con al menos a 10 muertos y más de 50 heridos en toda Ucrania, en un momento en que el Kremlin trata aparentemente de aprovechar la importante escasez de defensas occidentales contra misiles balísticos que padece Kiev. El incesante ciclo de ataques reduce la posibilidad de alcanzar una solución diplomática a la invasión rusa de su vecino que comenzó hace más de cuatro.
Un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Solomianskyi resultó dañado por la caída de escombros y se registró un incendio. Los rescatistas evacuaron a 35 personas de los pisos superiores del inmueble y dos personas murieron, con ocho heridos reportados, incluidos dos niños, según el servicio estatal de emergencias de Ucrania.
En el distrito de Darnytskyi de la capital, siete personas perdieron y otras 14 sufrieron lesiones luego que el ataque provocara incendios, daños en casas y vehículos y en un edificio administrativo y no residencial, informaron los servicios de emergencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar
El Universal
Pentágono considera ataques intensos a infraestructura energética para forzar acuerdos
El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta
EFE
El presidente del Gobierno español pide a Bruselas una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria
EU reconoce captura de líder del CJNG
El Universal
El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación entre ambos países