logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Matan rayos a 12 en Yemen

Tormentas eléctricas azotan al país árabe

Por Redacción

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Matan rayos a 12 en Yemen
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Al menos doce personas murieron tras ser alcanzados por rayos en varias provincias del Yemen en las últimas 48 horas, mientras las fuertes lluvias estacionales y las tormentas eléctricas azotan gran parte del país, informaron este sábado las autoridades yemeníes.

      El incidente más grave ocurrió en la provincia de Amran (noroeste), donde cuatro mujeres murieron y otras seis resultaron heridas cuando un rayo impactó una vivienda en la aldea de Amad, a unos 40 kilómetros de la capital, Saná, según un comunicado de la Autoridad de Defensa Civil.

      En la provincia de Hudeida (oeste), tres miembros de la misma familia murieron cuando un rayo impactó su casa en el distrito de Jabal Ras, añadió la nota.

      Mientras, se reportaron otras cinco muertes en incidentes separados en las provincias noroccidentales de Saada, Hajja, Saná y Al Mahwit, elevando el número total de fallecidos en el país a 12 en los últimos dos días.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La Autoridad de Defensa Civil instó a los residentes a evitar áreas abiertas durante las tormentas eléctricas, mantenerse alejados de árboles altos, postes de electricidad y objetos metálicos, desconectar los aparatos eléctricos y seguir los avisos oficiales. Mientras aumentan las muertes, el Centro Nacional de Meteorología y Alerta Temprana del Yemen pronostica más tormentas eléctricas en gran parte del país durante las próximas 24 horas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar
      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      EU analiza ofensiva militar de EU para forzar a Irán a negociar

      SLP

      El Universal

      Pentágono considera ataques intensos a infraestructura energética para forzar acuerdos

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta
      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      El rey de España, indignado por lo ocurrido en Ceuta

      SLP

      EFE

      El presidente del Gobierno español pide a Bruselas una reunión extraordinaria para abordar la crisis migratoria

      EU reconoce captura de líder del CJNG
      EU reconoce captura de líder del CJNG

      EU reconoce captura de líder del CJNG

      SLP

      El Universal

      El embajador Ronald Johnson destacó la cooperación entre ambos países

      Acuerda Hamás deponer armas
      Acuerda Hamás deponer armas

      Acuerda Hamás deponer armas

      SLP

      AP

      El grupo aceptó una hoja de ruta siempre que Israel también haga concesiones y retire sus tropas