Meta deberá pagar 25,000 mdd a Nuevo México

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Un juez ordenó a Meta pagarle a Nuevo México 25,000 millones de dólares el miércoles, después de que un jurado determinó que la empresa era responsable de engañar a los usuarios sobre las políticas de privacidad y moderación de contenidos en Facebook.

El juez Francis Mathew fijó la suma, que el fiscal general del estado, Raúl Torrez, describió como "uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia estadounidense".