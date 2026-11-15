Microsoft recupera todos sus servicios

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Redmond, Washington.- Microsoft señaló el sábado que sus servicios se restablecieron por completo tras una falla masiva que duró horas.

"Hemos completado nuestros esfuerzos para abordar el problema subyacente del incidente y restablecido el servicio para el resto de clientes y regiones afectadas", dijo la compañía en una actualización en X.

Los usuarios reportaron una interrupción en las funcionalidades de Microsoft 365, incluyendo Outlook, Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Downdetector, una web de seguimiento, afirmó que recibió informes de fallas de usuarios en más de 70 países y territorios.

El problema afectó a gobiernos, tribunales, servicios de salud, empresas, aerolíneas y bancos en muchos lugares. Gobiernos como los de Japón, Singapur y Australia informaron que el episodio, que se prolongó durante horas, afectó a algunas de sus operaciones.

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Más de 430 millones de personas utilizan las aplicaciones de Microsoft 365, de acuerdo con la web de la empresa. Los problemas comenzaron a aparecer alrededor del mediodía del jueves en Estados Unidos.

La compañía, con sede en Redmond, Washington, se disculpó por las fallas y sostuvo que "la caída no está relacionada con ciberataques ni con agentes de inteligencia artificial". El incidente "se originó por un problema durante una actualización previa de capacidad de red que salió a la luz" tras un cambio en la red.

El alcance global de la falla fue inmediato. Tras la aparición de los problemas alrededor del mediodía del jueves en Estados Unidos, Downdetector dijo que recibió informes de problemas en 74 países y territorios en el plazo de una hora.

OpenAI y Anthropic reportaron problemas para conectarse con herramientas de Microsoft 365, lo que subraya los efectos en cadena a medida que cada vez más personas usan plataformas de inteligencia artificial para interactuar con el software de otras empresas.