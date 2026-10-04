Ataques rusos en Kiev y respaldo de Friedrich Merz a Ucrania

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KIEV, Ucrania., octubre 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El canciller alemán Friedrich Merz viajó hoy a Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en un momento en que la capital se enfrenta a un recrudecimiento de los ataques rusos, que volvieron a tener como objetivo un puente.

Ataques con drones rusos afectan puentes en Kiev

Dos de los ocho puentes con los que cuenta Kiev para cruzar el río Dniéper fueron atacados en los últimos días por drones a reacción rusos —difíciles de interceptar—, lo que provocó enormes atascos.

"Impacto en la calzada del puente del Norte. Los servicios de emergencia se dirigen al lugar", anunció por la mañana el alcalde Vitali Klitschkó en Telegram.

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Poco antes, las autoridades ucranianas habían emitido una alerta por drones que se dirigían a la capital.

Friedrich Merz reafirma apoyo y anuncia ayuda militar

Por su parte, Merz llegó a Kiev por la mañana y declaró en un comunicado que había acudido porque "Ucrania necesita todo nuestro apoyo en las próximas semanas".

"Si no se detiene a Rusia, su maquinaria bélica se volverá tarde o temprano contra nosotros", afirmó.

"Señor Putin, su guerra es una barbarie. Sí, hablo con usted, hablo de la naturaleza bárbara de su guerra. Es una barbarie que afecta a toda la sociedad civil de Ucrania", expresó el canciller alemán dirigiéndose al presidente ruso.

Las sirenas antiaéreas sonaron en varias ocasiones y periodistas escucharon explosiones lejanas cuando Merz visitó, junto al presidente Volodímir Zelensky, las instalaciones de la Academia de Ciencias de Kiev, recientemente dañada por un ataque ruso.

Por su parte, Zelensky subrayó que la capital ucraniana vive "una situación terrible, noches y días espantosos".

"Es esencial que Ucrania no se quede sola frente a este terror", agregó en un mensaje a través de Telegram.

Según fuentes gubernamentales en Berlín, Merz tiene previsto anunciar una nueva ayuda militar de unos mil millones de euros para Ucrania, destinada en particular a la defensa contra los drones a reacción rusos, cuyo uso es cada vez más frecuente.

Asimismo, se espera que prometa 350 millones de euros en ayudas para las infraestructuras ucranianas antes del invierno, un periodo crítico en el que Ucrania teme ataques rusos masivos contra sus centrales eléctricas, tal como ocurrió anteriormente, cuando millones de personas llegaron a quedarse sin electricidad ni calefacción en medio de temperaturas gélidas.

"Se cerrarán acuerdos importantes entre Ucrania y Alemania", señaló por su parte Zelensky.

Merz, quien goza de escasa popularidad en su país, llega a Ucrania tras sufrir duras derrotas electorales a nivel regional frente al partido de extrema derecha AfD, que aboga por suspender la ayuda a Kiev y normalizar las relaciones con Moscú. Dicha formación encabeza las encuestas de intención de voto a escala nacional.

Su visita se produce, además, justo después de que Rusia instara a los diplomáticos y ciudadanos extranjeros presentes en Kiev a abandonar la ciudad ante la amenaza de nuevos "ataques masivos de represalia" contra "objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas".

La capital ucraniana fue un objetivo prioritario en las últimas semanas, sufriendo oleadas casi diarias de drones en un momento en que Ucrania se enfrenta a una escasez de medios antiaéreos y a un enorme déficit presupuestario que a los europeos les cuesta cubrir.

El viernes, el Sr. Klitschko calificó la situación en la capital de "extremadamente dramática" y afirmó que Moscú estaba "arrasando" la ciudad al atacar sistemáticamente sus infraestructuras y su logística.

Ucrania y Rusia intensificaron considerablemente sus ataques de largo alcance en los últimos meses, alcanzando un número creciente de objetivos civiles y causando cada vez más víctimas.

Rusia devastó el sector metalúrgico ucraniano con sus ataques y paralizó gran parte de sus exportaciones agrícolas a través del mar Negro, asestando así un duro golpe a la economía.

Por su parte, Ucrania tiene como objetivo refinerías y depósitos de petróleo en Rusia —lo que provocó una crisis de combustible este verano boreal—, así como almacenes de los gigantes del comercio electrónico Wildberries y Ozon.

Los ataques contra las refinerías rusas suscitaron reiteradas críticas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien considera que agravan la escasez mundial de diésel.

No obstante, Zelensky señaló en repetidas ocasiones que Ucrania continuará con estos ataques. En la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a finales de septiembre, prometió hacer que el invierno fuera "penoso también para Rusia".

Por su parte, su par ruso, Vladímir Putin, descartó esta misma semana cualquier posibilidad de tregua en los ataques de largo alcance, más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión.