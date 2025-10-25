Montacargas, estrella en redes tras robo de joyas

Berlín.- Olvídese de Francia: el robo de joyas en el museo del Louvre de París fue un clásico ejemplo de eficiencia alemana.

Las fotos de un montacargas de fabricación alemana que los ladrones utilizaron en un rápido robo a plena luz del día en el Louvre se han vuelto virales. Y su fabricante disfruta de un momento de gloria gracias a la inesperada publicidad.

Alexander Böcker, director general y propietario de tercera generación de Böcker Maschinenwerke GmbH, dijo a The Associated Press que cuando él y su esposa vieron las imágenes en internet, quedaron “impactados de que nuestras montacargas hubieran sido utilizadas indebidamente para este robo”.

Los alemanes no tardaron en aprovechar la oportunidad de marketing. El lunes por la mañana, Böcker publicó en redes sociales una foto del montacargas —que suele emplearse para muebles y construcción— con un eslogan en alemán que se traduce como “cuando algo tiene que hacerse con rapidez”.

La publicación destaca también la capacidad del “Böcker Agilo” para transportar hasta 400 kilos (882 libras) de “tus tesoros” a una velocidad de 42 metros (46 yardas) por minuto. Y se mueve “silenciosamente” gracias a su motor eléctrico de 230 voltios, apunta.

Sin embargo, el montacargas no está autorizado para el transporte de humanos, dijo Böcker.

Joyas de la Corona, sí. Ladrones, no.