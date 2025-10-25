EU desplegará un portaaviones en el Caribe

Washington, DC.- El Ejército de Estados Unidos enviará un portaaviones a las aguas frente a Sudamérica, anunció el Pentágono el viernes, en la más reciente escalada de poder militar en una región donde la administración Trump ha desatado ataques más rápidos en los últimos días contra embarcaciones que acusa de transportar drogas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque en el Comando Sur de Estados Unidos para “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y obstaculizar a actores y actividades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en redes sociales.

El USS Ford, que tiene cinco destructores en su grupo de ataque, está desplegado actualmente en el mar Mediterráneo. Una persona familiarizada con la operación dijo a The Associated Press que uno de esos destructores está en el mar Arábigo y otro en el Rojo. El viernes, el portaaviones estaba en un puerto de Croacia, en el mar Adriático.

El último despliegue y el ritmo acelerado de los ataques estadounidenses, incluido uno el viernes, han aumentado las especulaciones sobre hasta dónde podría llegar la administración Trump en operaciones que dice están dirigidas al tráfico de drogas, incluyendo si podría intentar derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Ya hay más de 6,000 marineros e infantes de marina en ocho buques de guerra en la región. Si llega a todo el grupo de ataque del USS Ford, eso podría traer cerca de 4,500 marineros más, así como los nueve escuadrones de aviones asignados al portaaviones.

Horas antes de que Parnell anunciara la noticia, Hegseth dijo que el Ejército había realizado el ataque número 10 contra una embarcación sospechosa de transportar drogas, matando a seis personas y elevando el número de muertos de la campaña, que comenzó a principios de septiembre, al menos a 43 personas.