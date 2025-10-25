Zelenski reclama más sanciones al petróleo de Rusia

Londres, Ing.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó a Estados Unidos a ampliar las sanciones sobre el petróleo ruso de dos empresas a todo el sector, y pidió misiles de largo alcance para contraatacar a Rusia.

Zelenski se encontró en Londres para participar en un encuentro con dos docenas de mandatarios europeos que han prometido ayuda militar para proteger a su país de futuras agresiones rusas si un alto el fuego pone fin a la guerra que dura ya más de tres años.

La reunión, organizada por el primer ministro británico Keir Starmer, tuvo como objetivo aumentar la presión sobre el presidente ruso Vladímir Putin e impulsar las recientes medidas que incluyen una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos y países europeos sobre los vitales ingresos de exportación de petróleo y gas de Rusia.

Zelenski ha instalado a Estados Unidos para enviar misiles Tomahawk, una idea que el presidente estadounidense ha sopesado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el momento, Putin se ha resistido a los esfuerzos para empujarlo a negociar un acuerdo de paz con Zelenski y ha defendido que la invasión rusa de su vecino más pequeño es legítima. Moscú también se ha mostrado hábilmente a la hora de encontrar lagunas en las sanciones occidentales.

Pero la postura inflexible de Vladimir Putin ha exasperado a los líderes occidentales.

“Ha rechazado la oportunidad de conversaciones una vez más, en su lugar haciendo demandas ridículas por tierras ucranianas, que no pudo y no ha tomado por la fuerza”, explicó Starmer en una conferencia de prensa junto a Zelenski y varios otros líderes europeos. “Por supuesto, eso es un completo punto muerto”.