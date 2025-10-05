logo pulso
Mueren dos menores en tiroteo en Houston

Por AP

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Mueren dos menores en tiroteo en Houston

Angleton, Texas.- Dos niños murieron y otros dos resultaron gravemente heridos en un tiroteo cerca del suburbio de Angleton en Houston, Texas, informaron las autoridades.

El departamento de policía del condado de Brazoria informó en una publicación de Facebook que los agentes respondieron a los informes del tiroteo y encontraron a dos niños, de 13 y 4 años, muertos por disparos. Otros dos menores, de 8 y 9 años, fueron trasladados en un helicóptero médico a un hospital y se encontraron en estado crítico.

“Afortunadamente, los dos niños heridos se encuentran ahora en condición estable”, dijo el sábado Madison Polston, la funcionaria de asuntos públicos del departamento policial.

También comentó que una mujer fue arrestada en relación con el tiroteo. Los investigadores trabajan para verificar qué relación existe entre ella y los menores. Las autoridades dijeron que no hay una amenaza para la comunidad.

No se habían ofrecido otros detalles sobre dónde ocurrió el tiroteo o las circunstancias que llevaron a él, pero Polston expresó que su departamento esperaba tener una actualización con más detalles el sábado por la noche.

