Muerte y destrucción tras fuerte terremoto

Kabul, Afganistán.- Afganos desesperados cavaron entre los escombros en busca de sus seres queridos desaparecidos, luego que un fuerte sismo mató a unas 800 personas e hirió a más de 2.500 en el este de Afganistán, según cifras proporcionadas el lunes por el gobierno talibán.

El terremoto de magnitud 6,0 del domingo por la noche afectó a localidades en la provincia de Kunar, cerca de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, y causó daños extensos.

Un residente del distrito de Nurgal, una de las áreas más afectadas en Kunar, dijo que casi toda la aldea se había derrumbado.

“Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros”, subrayó el aldeano, que no dio su nombre.

“Necesitamos ayuda aquí”, suplicó. “Necesitamos que la gente venga y se nos una. Debemos sacar a las personas que se encuentran enterradas. No hay nadie que pueda venir y sacar los cuerpos de debajo de los escombros”.

El temblor se reportó justo antes de la medianoche, con un epicentro a 27 kilómetros al este-noreste de la ciudad de Jalalabad en la provincia de Nangarhar, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a apenas 8 kilómetros de profundidad. Los terremotos más superficiales tienden a causar más daños. Después se produjeron varias réplicas.

Imágenes mostraban a rescatistas sacando a personas heridas en camillas de edificios colapsados hacia helicópteros al tiempo que la gente cavaba frenéticamente a mano entre los escombros.

Advierten sobre

aumento de cifras

“Las operaciones de rescate están en marcha y equipos médicos de Kunar, Nangarhar y la capital Kabul han llegado al área”, dijo Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud.

Zaman señaló que muchas áreas no habían podido reportar cifras de víctimas y que “se esperaba que los números cambiaran” a medida que se informaran las muertes y lesiones.

El portavoz principal, Mujahid, detalló que los helicópteros habían llegado a algunas zonas, pero que el viaje por carretera era difícil.

“Hay algunas aldeas donde los heridos y muertos no han sido recuperados de los escombros, por lo que es por eso que los números pueden aumentar”, dijo.

Carreteras enteras y comunidades quedaron bloqueadas y no hay acceso a pueblos y hospitales cercanos, dijo Sherine Ibrahim, directora en el país de la agencia de ayuda.

“Aunque hemos podido actuar rápidamente, estamos profundamente temerosos por la tensión adicional que esto tendrá en la respuesta humanitaria general en Afganistán”, agregó Ibrahim. “Los recortes de fondos globales han obstaculizado nuestra capacidad para responder a la crisis humanitaria en curso”.