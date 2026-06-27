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Irán y EU se atacan de nuevo; reavivan tensiones

La Guardia Revolucionaria iraní informó que respondió a una agresión a sus costas

Por EFE

Junio 27, 2026 10:35 a.m.
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Irán y EU se atacan de nuevo; reavivan tensiones
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      La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho, lo que ha disparado las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

      "La Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión atacando posiciones donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Ejército terrorista de Estados Unidos", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

      La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, tras lo que han entablado negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní.

      El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

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      La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

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      "De acuerdo con la cláusula 5 del memorando de entendimiento de Islamabad, la organización y el control del tránsito en el estrecho de Ormuz corresponden a la República Islámica de Irán. Sin embargo, Estados Unidos intentó incumplir ese compromiso mediante diversas provocaciones, por lo que recibió la respuesta correspondiente", afirmó el cuerpo militar, que advirtió a EE.UU. de que en caso de una nueva agresión su respuesta "será más amplia".

      El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), "violó claramente el alto el fuego" y "socavó la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz.

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