Venezuela: caos, hospitales sin insumos y demora en rescates

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El balance de los devastadores terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 que sacudieron el miércoles el norte de Venezuela ascendió este sábado a 920 muertos y 3.360 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados y aumentan las críticas por la demora en la llegada de los equipos de rescate.

Entre las víctimas mortales se encuentra la italiana de origen siciliano Francesca Mannina, cuyo cuerpo fue identificado tras permanecer desaparecida durante dos días. Su muerte fue confirmada por familiares a través de las redes sociales. Su compañero había sido hallado con vida el día anterior.

Las críticas se concentran sobre la respuesta inicial de las autoridades.

Dirigentes opositores, encabezados por Juan Pablo Guanipa, denunciaron la falta de maquinaria pesada y de equipos especializados para rescatar a personas que permanecen atrapadas bajo los edificios colapsados, especialmente en La Guaira.

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"Tenemos gente viva bajo los escombros y necesitamos maquinaria pesada", gritó una vecina de Catia La Mar en un video difundido en redes sociales. Testigos aseguran que durante horas los propios habitantes excavaron con las manos ante la ausencia de equipos de rescate.

La situación llevó a Estados Unidos a desplegar una de las mayores operaciones internacionales de asistencia. Washington envió más de 250 rescatistas, incluidos bomberos, médicos, ingenieros, especialistas en búsqueda urbana y 18 perros entrenados para localizar sobrevivientes.

El operativo incluye además dos buques militares, aeronaves de transporte, helicópteros y un paquete de ayuda humanitaria por 150 millones de dólares.

El comandante del contingente estadounidense, el mayor general de los Marines Kevin Jarrard, llegó a Caracas para coordinar las operaciones junto con las autoridades venezolanas, en especial la utilización del aeropuerto internacional Simón Bolívar como principal centro logístico para el ingreso de ayuda.

También arribó al país una misión italiana de protección civil, que participa en las tareas internacionales de asistencia.

La emergencia sanitaria se agrava en Caracas, donde hospitales como el Pérez Carreño y el Domingo Luciani trabajan al límite de su capacidad tras recibir cientos de heridos provenientes de La Guaira.

Médicos denunciaron escasez de insumos y señalaron que la ayuda de voluntarios resulta esencial para mantener la atención.

Pese al paso de las horas, continúan registrándose réplicas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó este sábado un nuevo sismo de magnitud 4,9 con epicentro al norte de Maracay, percibido también en Caracas, La Guaira, Miranda y Carabobo.

Desde el terremoto principal ya se contabilizaron al menos trece movimientos sísmicos menores.

En medio de la tragedia también surgieron historias de esperanza. Equipos de rescate enviados por El Salvador lograron extraer con vida, después de más de 50 horas, a la adolescente Camila Sofía Medina Rivas, de 15 años, junto a su perra Chanel, atrapadas en el noveno piso de un edificio derrumbado en Playa Grande.

Horas antes, los mismos rescatistas habían salvado a otra mujer que llevaba más de dos días bajo los escombros.

El terremoto también golpeó al deporte venezolano.

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la muerte del mediocampista Yimvert Berroterán, de 18 años, integrante de la selección Sub-20 y del Universidad Central de Venezuela, quien permanecía desaparecido desde el colapso de varios edificios en La Guaira.

Mientras prosiguen las tareas de búsqueda, el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez decidió restringir el acceso a las zonas más afectadas, una medida que, según la oposición, dificulta aún más la llegada de ayuda y el trabajo de las organizaciones humanitarias.