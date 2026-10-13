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N. Pillay defiende la justicia mundial

La jurista sudafricana, ganadora del Nobel de la Paz, exigió el respeto al Estado de derecho

Por AP

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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N. Pillay defiende la justicia mundial
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      La Haya, Holanda.- Navi Pillay, la jurista sudafricana que recibió el premio Nobel de la Paz la semana pasada, contó el lunes a The Associated Press que, como jueza, tuvo que revisar las evidencias de su triunfo antes de poder creer la noticia.

      "Recibí la carta por escrito... así que la tuve que leerla yo misma, y era verdad", señaló Pillay, de 85 años.

      Su carrera ha abarcado desde la defensa de los derechos de Nelson Mandela durante su encarcelamiento hasta encabezar un panel que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza. También ha sido jueza en tres tribunales internacionales.

      "Que se reconozca ese tipo de trabajo es algo enorme, no sólo para mí, sino para todos mis colegas", explicó Pillay.

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      En el 125º aniversario de la creación del premio, el Comité Nobel Noruego buscó "recordarle al mundo que el estado de derecho, nacional e internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de manera no violenta. La paz requiere de justicia", afirmó el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes.

      La victoria de Pillay es considerada como un rechazo de alto perfil al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes han rechazado las conclusiones de la comisión de la ONU que Pillay encabezó sobre Gaza. 

      Ambos también han arremetido contra la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, donde la ahora laureada se ha desempeñado como magistrada.

      "Valoro que el comité de selección ponga el foco en esta área tan importante, porque afecta a todo el mundo si no se respeta el Estado de derecho", puntualizó la jurista.

      Pillay le mandó un duro mensaje a Trump, quien ha codiciado el premio de la paz durante años, calificando los ataques de Washington contra la Corte Penal Internacional como "completamente ilegales", además de "negativos y crueles".

      "Los jefes de Estado tienen una responsabilidad en particular de explicar los principios, y el principio es que se respeta la ley, se respeta el derecho internacional", sostuvo.

      Pillay hizo un llamado a las naciones para defender el tribunal y, de manera más amplia, el orden jurídico internacional.

      Afirmó que "la impunidad es impopular en todas partes y que el pueblo quiere justicia". 

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