Nace Amanda, primera tormenta del Pacífico
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Miami, Flo.- La tormenta tropical Amanda se formó el miércoles en el océano Pacífico, lo que marca el primer ciclo tropical de la temporada, informó el Centro Nacional de Huracanes de EU.
Amanda se encontraba a unos 2,420 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, en México, según el centro meteorológico con sede en Miami.
El vórtice de la tormenta se ubica sobre el mar y no representaba una amenaza inmediata para tierra.
Amanda tenía vientos máximos sostenidos de 65 kph (40 mph), dijeron los meteorólogos. Se pronostica que la tormenta se fortalecerá durante los próximos dos días, antes de debilitarse durante el fin de semana.
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Los reportes satelitales más recientes ubican el centro de este sistema a unos 2,335 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, un importante destino turístico en el estado de Baja California Sur.
Su desplazamiento actual es hacia el noroeste a una velocidad de 9 kilómetros por hora, alejándose de forma constante y segura del territorio nacional durante las próximas horas.
La temporada de huracanes del Pacífico inició el 15 de mayo.
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