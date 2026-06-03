Video: Captan pelea entre usuaria y empleada en IMSS-SLP

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Un altercado entre una derechohabiente y una empleada del IMSS fue captado en imágenes.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se trata de una pelea entre la usuaria y la trabajadora en la clínica número 47, aparentemente por quejas sobre la atención y el tiempo de espera.

Hasta el momento se desconocen las causas reales que originaron el incidente, pero las imágenes ya han generado diversas reacciones entre los usuarios.

Una derechohabiente de la clínica 47 del IMSS en #SLP sostuvo una acalorada discusión, que posteriormente llegó a los golpes, tras una presunta mala atención del personal de la clínica, pues llevaba horas esperando ser atendida. La situación se calmó con apoyo de las personas. pic.twitter.com/ohGoN2gCVl — Síntesis San Luis (@SintesisSLP) June 3, 2026

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