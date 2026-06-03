Video: Captan pelea entre usuaria y empleada en IMSS-SLP
El incidente habría sido en la clínica 47 y generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales
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Un altercado entre una derechohabiente y una empleada del IMSS fue captado en imágenes.
De acuerdo con un video que circula en redes sociales, se trata de una pelea entre la usuaria y la trabajadora en la clínica número 47, aparentemente por quejas sobre la atención y el tiempo de espera.
Hasta el momento se desconocen las causas reales que originaron el incidente, pero las imágenes ya han generado diversas reacciones entre los usuarios.
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