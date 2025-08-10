logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Nagasaki recuerda 80 años de bombazo

Los sobrevivientes confían en jóvenes para la abolición

Por AP

Agosto 10, 2025 03:00 a.m.
A
Nagasaki recuerda 80 años de bombazo

Nagasaki, Japón.- La ciudad de Nagasaki, en el sur de Japón, conmemoró el sábado 80 años desde el ataque atómico de Estados Unidos que mató a decenas de millas y dejó a sobrevivientes que esperan que sus desgarradores recuerdos puedan ayudar a que su ciudad natal sea el último lugar en la Tierra en ser golpeada por una bomba nuclear.

Estados Unidos lanzó el ataque contra Nagasaki el 9 de agosto de 1945 —que para finales de ese año había matado a 70.000 personas—, tres días después del bombardeo de Hiroshima, que se cobró la vida de 140.000. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial ya casi medio siglo de agresión del país en Asia.

Unas 2.600 personas, incluidos representantes de más de 90 países, asistieron a un acto conmemorativo en el Parque de la Paz de Nagasaki, donde tomaron la palabra el alcalde, Shiro Suzuki, y el primer ministro, Shigeru Ishiba, entre otros. A las 11:02 de la mañana, la hora exacta en que la bomba de plutonio explotó sobre Nagasaki, guardaron un minuto de silencio mientras sonaba una campana.

“Incluso después de que terminara la guerra, la bomba atómica provocó un terror invisible”, dijo Hiroshi Nishioka, un sobreviviente de 93 años, en su discurso en el memorial, señalando que muchos que habían sobrevivido sin heridas graves comenzaron a sangrar por las encías, a perder el cabello y murieron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Nunca usé armas nucleares de nuevo, o estamos acabados”, afirmó.

Tras el discurso de Suzuki, cuyos padres sobrevivieron al ataque, se liberaron docenas de palomas, un símbolo de la paz. 

Sobrevivientes y sus familias se reunieron el sábado bajo la lluvia en el Parque de la Paz y en el cercano Parque del Hipocentro, ubicado debajo del lugar exacto donde detonó el artefacto, horas antes de la ceremonia oficial.

Las dos campanas de la catedral de Urakami, destruidas en el bombardeo, volvieron a sonar juntas después de que una de ellas, que había desaparecido tras el ataque, fuese restaurada por voluntarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Astronautas regresan tras 5 meses en EEI
Astronautas regresan tras 5 meses en EEI

Astronautas regresan tras 5 meses en EEI

SLP

AP

Por la violencia, Haití declara la emergencia
Por la violencia, Haití declara la emergencia

Por la violencia, Haití declara la emergencia

SLP

AP

Tres militares heridos por mina en Tailandia
Tres militares heridos por mina en Tailandia

Tres militares heridos por mina en Tailandia

SLP

AP

Israel enfrenta condena global
Israel enfrenta condena global

Israel enfrenta condena global

SLP

AP

El mundo rechaza la expansión militar en Gaza, que pondría en riesgo la vida de los rehenes