Nagasaki recuerda 80 años de bombazo

Nagasaki, Japón.- La ciudad de Nagasaki, en el sur de Japón, conmemoró el sábado 80 años desde el ataque atómico de Estados Unidos que mató a decenas de millas y dejó a sobrevivientes que esperan que sus desgarradores recuerdos puedan ayudar a que su ciudad natal sea el último lugar en la Tierra en ser golpeada por una bomba nuclear.

Estados Unidos lanzó el ataque contra Nagasaki el 9 de agosto de 1945 —que para finales de ese año había matado a 70.000 personas—, tres días después del bombardeo de Hiroshima, que se cobró la vida de 140.000. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial ya casi medio siglo de agresión del país en Asia.

Unas 2.600 personas, incluidos representantes de más de 90 países, asistieron a un acto conmemorativo en el Parque de la Paz de Nagasaki, donde tomaron la palabra el alcalde, Shiro Suzuki, y el primer ministro, Shigeru Ishiba, entre otros. A las 11:02 de la mañana, la hora exacta en que la bomba de plutonio explotó sobre Nagasaki, guardaron un minuto de silencio mientras sonaba una campana.

“Incluso después de que terminara la guerra, la bomba atómica provocó un terror invisible”, dijo Hiroshi Nishioka, un sobreviviente de 93 años, en su discurso en el memorial, señalando que muchos que habían sobrevivido sin heridas graves comenzaron a sangrar por las encías, a perder el cabello y murieron.

“Nunca usé armas nucleares de nuevo, o estamos acabados”, afirmó.

Tras el discurso de Suzuki, cuyos padres sobrevivieron al ataque, se liberaron docenas de palomas, un símbolo de la paz.

Sobrevivientes y sus familias se reunieron el sábado bajo la lluvia en el Parque de la Paz y en el cercano Parque del Hipocentro, ubicado debajo del lugar exacto donde detonó el artefacto, horas antes de la ceremonia oficial.

Las dos campanas de la catedral de Urakami, destruidas en el bombardeo, volvieron a sonar juntas después de que una de ellas, que había desaparecido tras el ataque, fuese restaurada por voluntarios.